УІНП: росіяни воюють зброєю пам'яті

росія веде війну не тільки на фронті, а й в інформаційному просторі — через викривлення історії та маніпуляції колективною пам’яттю.
Про це заявив новопризначений голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.
«росіяни воюють зброєю пам'яті. Вся їхня мобілізація побудована на пропаганді. Пропаганда базується на пам'яті. Пам'ять у них викривлена», — наголосив історик.
За його словами, саме тому після призначення Інститут опинився під масованою інформаційною атакою: за три дні російська пропагандистська мережа поширила понад тисячу дискредитаційних матеріалів більш ніж 13 мовами світу.
Алфьоров вважає, що відповіддю України має стати не пропаганда, а професійне, чітке пояснення власної історії — з опорою на факти, джерела та суспільну розмову.
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