Єврокомісар: Європа має ресурси на зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має ресурси на одночасне зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю New Eastern Europe.
Кубілюс нагадав, що за три роки повномасштабного вторгнення росії європейські держави та США надали Україні приблизно однакову суму військової допомоги – 60 мільярдів євро.
"Допомога Європейського Союзу Україні на оборону становила менше 0,1% ВВП, а для американців – те саме, менше 0,1% ВВП. Оскільки ми готові витратити 3,5% ВВП на нашу оборону, то ми все ще можемо надати 0,1%", – упевнений він.
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