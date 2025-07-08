Єврокомісар: Європа має ресурси на зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має ресурси на одночасне зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю New Eastern Europe.

Кубілюс нагадав, що за три роки повномасштабного вторгнення росії європейські держави та США надали Україні приблизно однакову суму військової допомоги – 60 мільярдів євро.

"Допомога Європейського Союзу Україні на оборону становила менше 0,1% ВВП, а для американців – те саме, менше 0,1% ВВП. Оскільки ми готові витратити 3,5% ВВП на нашу оборону, то ми все ще можемо надати 0,1%", – упевнений він.