Кабмін: Україна посилила підтримку ветеранів та родин загиблих

Держава посилила підтримку ветеранів та родин загиблих. Зокрема, травму прирівняли до поранення, каліцтва чи контузії, що є підставою для встановлення інвалідності або статусу родини загиблого. Про це повідомляє Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Електронне посвідчення тепер офіційно визнається головним документом для підтвердження статусу ветерана. Це пришвидшує доступ до пільг і суттєво знижує бюрократичні перепони. Водночас, за бажанням, можна отримати й паперове посвідчення.

Як без зайвих бюрократій отримати паперове посвідчення ветерана? Для оформлення або відновлення паперового документа достатньо надати витяг з Єдиного реєстру ветеранів війни — жодних інших підтверджень не потрібно.

Безперервний захист дітей загиблих захисників і захисниць. Посвідчення видається дітям до 14 років. Пільги не припиняються навіть якщо дитина ще не має паспорта. Якщо родина перебуває за кордоном — право на пільги зберігається.

Продовження дії посвідчень для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Посвідчення залишаються чинними до 1 листопада 2025 року або до 1 квітня 2026 року — залежно від віку, групи інвалідності та обставин. Для тих, хто не зміг пройти вчасно перегляд, дія посвідчення автоматично подовжується до 1 липня 2025 року.

Травма — також підстава для надання статусу. Травму тепер офіційно прирівнюють до поранення, каліцтва або контузії, що дає підставу для встановлення інвалідності або отримання статусу родини загиблого.

Видача посвідчень і пільгових талонів — тепер за Мінветеранів. Міністерство у справах ветеранів отримало повноваження оформлювати відповідні документи замість ліквідованих органів влади.

"Ці кроки — частина системної державної політики з підтримки тих, хто боронить Україну", — наголошується у повідомленні.