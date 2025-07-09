НСЗУ: Ті аптеки, які не долучилися до програми «Доступні ліки», можуть втратити ліцензію

Починаючи з липня аптеки зобов’язані бути учасниками програми «Доступні ліки». Якщо вони цього не зроблять, то можуть втратити ліцензію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Національної служби здоровʼя (НСЗУ) Наталію Гусак в ефірі телемарафону.
Як зазначила посадовиця, перевірки аптек щодо дотримання ліцензійних умов проводить Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Гусак припустила, що ті аптеки, які не долучилися до програми «Доступні ліки», можуть спершу отримати припис для усунення порушення, а згодом – втратити ліцензію, якщо не укладуть договір з НСЗУ.
На цей час в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 3154 суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів. 1966 з них уже є учасниками програми «Доступні ліки», а понад 1,7 тис. відпустили щонайменше один електронний рецепт за програмою, додала глава НСЗУ. Тим часом в Україні є 16,5 тис. пунктів відпуску препаратів за програмою «Доступні ліки».
Керівниця НСЗУ повідомила, що в планах розширити перелік лік, доступних за програмою. Зокрема, у серпні з’являться лікарські засоби для вагітних, а в жовтні – гормональні препарати, необхідні для лікування раку молочних залоз.
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