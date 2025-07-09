Прем’єрка Данії: кремль здатен поширити війну на інші частини Європи

росія може не обмежитися лише збройною агресією проти України — кремль здатен поширити війну на інші частини Європи.
Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою.
«Я — як і, ймовірно, багато хто з вас — вважаю, що Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи», — наголосила Фредеріксен.
Вона підкреслила, що росія не демонструє готовності до деескалації чи пошуку мирного рішення, а навпаки — продовжує мілітаризацію, гібридні атаки та дестабілізацію ситуації в регіоні.
На тлі зростання російської загрози прем’єрка Данії закликала європейські країни не зволікати з переозброєнням. За її словами, безпека континенту залежить від здатності країн ЄС швидко реагувати на нові виклики.
Фредеріксен також звернула увагу на те, що в Європейському Союзі нині точаться дискусії щодо встановлення цільового показника витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП.
«Нам потрібна гнучкість у переговорах щодо наступного бюджету. Позиції держав-членів поки що різняться, але ми маємо знайти спільне бачення щодо безпеки Європи», — підкреслила очільниця данського уряду.
Фредеріксен зазначила, що агресивна політика кремля не обмежується військовими діями в Україні. росія активно використовує інструменти гібридної війни — кібератаки, інформаційні кампанії, втручання у внутрішні справи інших держав.
«Європа має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Не варто недооцінювати масштаб амбіцій путіна», — додала прем’єрка.
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