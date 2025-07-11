Литва виділить кошти на модернізацію освітніх послуг для дітей та молоді в Україні

Литва виділить 21 мільйон євро для реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення інфраструктури, поліпшення результатів навчання та модернізацію освітніх послуг для дітей та молоді в Україні.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
Під час Конференції з питань відновлення України в Римі міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс і перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець підписали Меморандум про взаєморозуміння.
"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, що передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти", - написав міністр освіти і науки Оксен Лісовий з посиланням на Конференцію з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія).
Інвестиції зосередять на створенні й обладнанні безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ. Це забезпечить не лише відновлення освіти в Україні, а й також її зміцнення та відповідність європейським стандартам.
На що підуть гроші:
Усі проєкти в межах Меморандуму будуть реалізовані Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).
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