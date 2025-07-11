МЗС Китаю: Перевіряємо інформацію щодо затримання Україною наших громадян за намагання передати документацію про комплекс "Нептун"

Пекін перевіряє інформацію щодо затримання українською стороною китайських громадян за намагання передати секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун", повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу 10 липня, пише УНН.

"Китай перевіряє інформацію. Якщо до цього причетні будь-які громадяни Китаю, ми захистимо їхні законні права та інтереси відповідно до закону", - прокоментувала затримання Мао Нін.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що правоохоронці викрили та затримали громадян Китаю, які намагалися передати секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун".