ХОВА: Збитки аграріїв Херсонщини попередньо перевищують 1 мільярд гривень

Збитки аграріїв Херсонщини через весняні заморозки та подальшу посуху, коли було втрачено або пошкоджено посіви на понад 50 тисячах гектарів, попередньо перевищують 1 мільярд гривень.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

«Херсонська ОВА спільно з громадами оформлює втрати аграріїв. Вже 300 господарств звернулися для фіксації збитків. Створено комісії для оцінки ситуації. Ми також звернулися до Мінагрополітики та міжнародних партнерів про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо підтримки наших фермерів», - зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

В ОВА також повідомили, що наразі в області активно триває збір: уже намолочено понад 46 тисяч тонн зернових і зернобобових культур, майже 5 тисяч тонн ріпаку, а також зібрано близько 2 тисяч тонн овочів та перші 500 тонн кавунів.