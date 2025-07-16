МінАПП: Україна приєдналася до угоди про заснування Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї

Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання до угоди про заснування Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї (GFCM). Відповідну ініціативу GFCM ухвалив Парламент.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України (МінАПП).
Участь у GFCM надає Україні повноцінне право голосу в питаннях рибальства й аквакультури, а також відкриває доступ до інструментів міжнародного моніторингу, боротьби з незаконним виловом риби та зміцнення співпраці з країнами ЄС і чорноморського регіону.
Це рішення дозволить Україні активно формувати Чорноморський порядок денний у сфері водних біоресурсів і гармонізувати національне законодавство з європейськими нормами.
Також це важливий крок до реалізації Стратегії розвитку рибної галузі України до 2030 року, яка передбачає модернізацію рибного господарства, підтримку сталого рибальства та розвиток аквакультури.
Приєднання до GFCM розглядається як частина ширшої євроінтеграційної політики держави та підвищення стандартів управління природними ресурсами.
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