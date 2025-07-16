Стало відомо, що ЄК пообіцяла Словаччині в обмін на зняття вето з санкцій проти росії

Єврокомісія намагається задовольнити вимоги Словаччини, щоб та зняла вето з 18-го пакета санкцій. Братиславі запропонували гарантії щодо відмови від російського газу.
Як передає РБК-Україна, про це йдеться в листі Єврокомісії для прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який є в розпорядженні у Reuters.
У листі, адресованому прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо і підписаному головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ідеться про те, що Комісія роз'яснить механізм активації "аварійного гальма", якщо під час відмови від російського газу відбудеться стрибок цін через дефіцит поставок.
"Ми тісно співпрацюємо з державами-членами, яких це стосується насамперед, особливо зі Словаччиною, щоб забезпечити поступову і скоординовану по всій території ЄС відмову від імпорту російської енергії", - уточнюється в листі Єврокомісії.
При цьому Брюссель пообіцяв розробити рішення, яке дозволить знизити витрати на транскордонні тарифи на газ і нафту для Словаччини.
Також ЄС пообіцяв втрутитися в разі можливих судових розглядів, які росія може ініціювати проти Словаччини через потенційний вихід із договорів на постачання газу.
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