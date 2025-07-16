ПФУ: Майже 32% пенсіонерів одержують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень

В Україні станом на 1 липня 2025 року кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. гривень, становить 3,7%, а тих, які одержують пенсію понад 10 тис. гривень, – 14,8%. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду у Facebook, передають Українськi Новини.
Так, за даними ПФ, станом на 1 липня 2025 року:
За даними ПФ, на 1 липня 2025 року в Україні 10,3 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії яких становить 6410,17 гривень, з них працюючих пенсіонерів 2,8 млн осіб, їх середній розмір пенсії – 6 974,61 гривень.
За видами призначених пенсій: 72,82% - за віком, 14,9% - по інвалідності, 6,63% - у разі втрати годувальника, 5,09% - за вислугу років, 0,52% - соціальні пенсії, 0,04% - довічне утримання суддів.
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