ПФУ: Майже 32% пенсіонерів одержують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень

В Україні станом на 1 липня 2025 року кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. гривень, становить 3,7%, а тих, які одержують пенсію понад 10 тис. гривень, – 14,8%. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду у Facebook, передають Українськi Новини.

Так, за даними ПФ, станом на 1 липня 2025 року:

- 3,7% пенсіонерів мають розмір пенсії до 3 тис. гривень;

- 31,95% - від 3 до 4 тис. гривень;

- 20,48% - від 4 до 5 тис. гривень;

- 29,05% - від 5 до 10 тис. гривень;

- 14,81% - понад 10 тис. гривень.

За даними ПФ, на 1 липня 2025 року в Україні 10,3 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії яких становить 6410,17 гривень, з них працюючих пенсіонерів 2,8 млн осіб, їх середній розмір пенсії – 6 974,61 гривень.

За видами призначених пенсій: 72,82% - за віком, 14,9% - по інвалідності, 6,63% - у разі втрати годувальника, 5,09% - за вислугу років, 0,52% - соціальні пенсії, 0,04% - довічне утримання суддів.