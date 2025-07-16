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Укрфінжитло: Основна мета плану розвитку — масштабування державної програми "єОселя"

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ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" погодило з Міністерством економіки План стратегічного розвитку на 2025–2029 роки. Основна мета — масштабування державної програми "єОселя" та видача 70 тисяч іпотечних кредитів упродовж п’яти років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз "Укрфінжитла".

Згідно з документом, компанія реформує фінансову модель програми: передбачено перехід до компенсаційного підходу, коли кредити видають банки, а "Укрфінжитло" компенсує частину відсоткової ставки. Для пільгових категорій громадян передбачено зменшення першого внеску до 7%, а ставка обмежується формулою UIRD + 4% з компенсацією до 7% на 10 років.

План також передбачає нові параметри для житла — нормативна площа квартир не повинна перевищувати 115,5 кв. м, будинків — 125,5 кв. м. Вартість обмежується спеціально розрахованими межами з допустимим перевищенням до 10% за площею і до 20% за ціною за квадратний метр.

За компенсаційною моделлю планується видати 50–100 тис. кредитів упродовж чотирьох років. Обсяг компенсацій оцінюється в межах 41–82 млрд грн, а цільовий іпотечний портфель — до 174 млрд грн.

З 2026 року компанія планує перейти до змішаного фінансування програми — як з фіскальних (держбюджет), так і нефіскальних (гранти, міжнародні кредити) джерел. У 2029 році передбачається вихід на ринкове фінансування через випуск облігацій, цінних паперів, забезпечених іпотеками, і сек’юритизацію.

Одним із напрямів розвитку стане цифровізація. Компанія планує створити мобільний додаток для позичальників, єдину цифрову платформу житлових програм, електронну чергу, а також автоматизувати оцінку, страхування та огляд майна.

Для ефективної реалізації стратегії потрібні законодавчі зміни. "Укрфінжитло" очікує ухвалення двох ключових законів — "Про фінансово-кредитні механізми забезпечення державою громадян України житлом" і "Про сек’юритизацію".

Укрфінжитло
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