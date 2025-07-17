Урсула фон дер Ляєн: Якщо Україна вступить в ЄС до 2034 року, то програма MFF буде переглянута

Якщо Україна вступить в ЄС до 2034 року, то програма Багаторічної фінансової рамки ЄС (MFF) – проєкту бюджету на 2028-2034 роки, що передбачає 100 млрд євро допомоги для України – буде переглянута.
Про це розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи проєкт MFF в Брюсселі 16 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Якщо Україна стане членом ЄС до завершення семирічного бюджетного періоду 2028-2034, на який для неї заплановано 100 млрд євро, багаторічний бюджет Євросоюзу буде переглянуто.
"Тепер щодо самого вступу – все є так, як це завжди було з усіма попередніми вступами. Існує конкретне положення про перегляд Багаторічної фінансової рамки ЄС, яке говорить, що у випадку вступу країни-кандидата буде перегляд MFF", – повідомила фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що це логічно, "тому що нам потрібно буде вести переговори залежно від того, якого розміру є країна, яка приєднується до Європейського Союзу".
"Ми повинні будемо узгодити у договорі про вступ поступове впровадження виплат з фондів згуртованості, поступове впровадження сільськогосподарських виплат, наприклад, для цієї країни, а також поступове впровадження внеску цієї країни до бюджету Європейського Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.
Все це має бути узгоджено та обговорено, і тому дуже чітко зазначено… у фінансовому регламенті, що у випадку вступу буде перегляд MFF. Це працювало під час попередніх вступів і працюватиме зараз", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.
Загальний обсяг багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки запланований у сумі 2 трлн євро. Попередній семирічний бюджет становив 1,2 трлн євро.
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