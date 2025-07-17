Офіційна пропозиція підписати контракт: МО України запустило платформу для чоловіків віком від 18 до 24 років

Міноборони запустило платформу 18-24.army.gov.ua, яка орієнтована виключно на чоловіків віком від 18 до 24 років. Йдеться не про призов та не про мобілізацію – це офіційна пропозиція добровільно підписати контракт зі Збройними силами України на зрозумілих і прозорих умовах.
Головне, що фіксований строк служби – лише один рік. Вже при підписанні контракту держава виплачує 200 тисяч гривень, а загальний дохід за рік може сягати 2 мільйонів. Щомісячне грошове забезпечення – до 120 тисяч, плюс доплати за участь у бойових завданнях.
Окремо підкреслюється, що молодий військовослужбовець може сам обрати частину, спеціальність і навіть місце проходження ВЛК. Під час служби йому компенсують витрати на житло, гарантують медичне забезпечення, включно зі стоматологією та протезуванням. А після завершення контракту - можливість отримати іпотеку під 0% у рамках програми "єОселя" та безплатно вступити до вишу за державною квотою.
Ще одна важлива деталь – після року служби контрактник отримує право на виїзд за кордон.
У Міноборони пояснюють: ця ініціатива створена саме для того, щоб молодь могла зробити усвідомлений вибір – без повісток і мобілізаційного тиску.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023