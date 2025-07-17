Офіційна пропозиція підписати контракт: МО України запустило платформу для чоловіків віком від 18 до 24 років

Міноборони запустило платформу 18-24.army.gov.ua, яка орієнтована виключно на чоловіків віком від 18 до 24 років. Йдеться не про призов та не про мобілізацію – це офіційна пропозиція добровільно підписати контракт зі Збройними силами України на зрозумілих і прозорих умовах.

Головне, що фіксований строк служби – лише один рік. Вже при підписанні контракту держава виплачує 200 тисяч гривень, а загальний дохід за рік може сягати 2 мільйонів. Щомісячне грошове забезпечення – до 120 тисяч, плюс доплати за участь у бойових завданнях.

Окремо підкреслюється, що молодий військовослужбовець може сам обрати частину, спеціальність і навіть місце проходження ВЛК. Під час служби йому компенсують витрати на житло, гарантують медичне забезпечення, включно зі стоматологією та протезуванням. А після завершення контракту - можливість отримати іпотеку під 0% у рамках програми "єОселя" та безплатно вступити до вишу за державною квотою.

Ще одна важлива деталь – після року служби контрактник отримує право на виїзд за кордон.

У Міноборони пояснюють: ця ініціатива створена саме для того, щоб молодь могла зробити усвідомлений вибір – без повісток і мобілізаційного тиску.