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Рада ухвалила порядок отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового у полоні

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Верховна Рада 16 липня ухвалила у другому читанні законопроєкт №13168, яким врегулювали порядок отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового у полоні та прирівняли смерть у російських застінках до загибелі на полі бою. Про це повідомив ініціатор законопроєкту, народний депутат від Слуги Народу, член Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Ключова проблема полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали українські судмедексперти. І найчастіше вони фіксували загибель від хвороб. Через це родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

"Тому законопроєкт чітко встановлює, що у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, незалежно від діагнозу чи причини смерті, родина має право на гарантовану державну допомогу – не менше 15 млн грн", – пояснив нардеп.

Одноразова грошова допомога призначатиметься також у разі отримання військовослужбовцем поранення, контузії, чи травми, якщо вони призвели до часткової втрати працездатності.

"Якщо така людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення", – уточнив Тарасенко.

Також законопроєкт уточнює прив’язку суми виплат до прожиткового мінімуму: він має враховуватись станом на 1 січня того року, в який встановлено інвалідність або інший відповідний статус.

Тарасенко
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