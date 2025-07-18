Мінцифри: В Україні запрацював цифровий Реєстр ВДЕ

В Україні запрацював цифровий Реєстр об'єктів відновлюваної енергетики (Реєстр ВДЕ), створений для НКРЕКП на платформі Дія.Engine.
Про це повідомляє Мінцифри.
Це цифрова база даних про компанії та їхні об'єкти, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел: сонця, вітру, біомаси тощо.
Реєстр ВДЕ містить повну інформацію про ліцензії компанії та їхні електростанції, а також включає активних споживачів - підприємства, які мають власну генерацію та частково або повністю забезпечують себе електрикою з альтернативних джерел. Це основа для видачі "гарантій походження" - документів, які підтверджують, що електроенергія вироблена з чистих джерел і може продаватися як "зелена".
Система охоплює всю територію України та всі компанії, що працюють із ВДЕ.
"Якщо вашої компанії немає в публічній версії реєстру - варто перевірити дані у свого оператора системи розподілу (обленерго) і виправити помилки", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, реєстр ВДЕ створили на базі Дія.Engine- low-codeплатформи, яка дає змогу будувати реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та стандартизовано. Це частина імплементації європейських вимог у сфері енергетики.
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