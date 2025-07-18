Польська авіакомпанія готова відновити польоти в Україну

Польська авіакомпанія LOT оголосила про готовність відновити польоти в Україну за шість тижнів після настання стійкого миру та визнання повітряного простору країни безпечним.
Про це видання Avianews повідомило з посиланням на заяву авіакомпанії.
На першому етапі повернення в Україну LOT планує відновити рейси з Варшави до Києва та Львова. Видання зазначає, що ці рейси були основними для авіакомпанії до 2022 року.
Надалі LOT може розширити мережу маршрутів, додавши до неї аеропорти, інфраструктуру яких буде відновлено.
Також LOT думає над запуском рейсів в Україну з регіональних аеропортів Польщі.
Компанія готова залучити чотири лайнери Boeing 737 MAX 8, які розраховані на перевезення 186 пасажирів.
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