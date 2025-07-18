Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Економіка

RSS

Каллас: ЄС затвердив 18-й санкційний пакет проти росії

126
Каллас: ЄС затвердив 18-й санкційний пакет проти росії

Комітет постійних представників ЄС затвердив 18-й санкційний пакет проти росії.

Верховна представниця ЄС Кая Каллас підтвердила це на своїй сторінці в X.

"Ми стоїмо на своєму. ЄС щойно затвердив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх пособників і обмежуємо доступ російських банків до фінансування", – пише Каллас.

Вона також додає: "Газопроводи "Північний потік" будуть заборонені. Буде встановлено нижчу межу цін на нафту".

Також посилюється тиск на військову промисловість росії, китайські банки, які допомагають обходити санкції: "...блокуємо експорт технологій, що використовуються у безпілотних літальних апаратах".

"Ми будемо продовжувати підвищувати витрати, щоб зупинити агресію стало єдиним шляхом для москви", – наголошує вона.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що пакет передбачає:

  • Заборону на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2.
  • Ціновий ліміт на нафту з рф.
  • Ще 105 суден російського “танкерного флоту” буде під санкціями: "Це прямий удар по схемах обходу обмежень".
  • Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти.
  • Санкції проти російського фонду прямих інвестицій: "Удар по кишені російських еліт".
  • Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.
  • Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають рф обходити санкції.
  • Експортні обмеження на понад €2,5 млрд – технології й критичні промислові товари більше не потраплять до рф.
  • Під санкції потраплять 22 компанії – російські й іноземні – які напряму підтримують військово-промисловий комплекс росії.
  • Також будуть санкціоновані ті, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей в рф.
Каллас
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 18 июля 2025
Четверг, 17 июля 2025
Среда, 16 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023