Каллас: ЄС затвердив 18-й санкційний пакет проти росії

Комітет постійних представників ЄС затвердив 18-й санкційний пакет проти росії.
Верховна представниця ЄС Кая Каллас підтвердила це на своїй сторінці в X.
"Ми стоїмо на своєму. ЄС щойно затвердив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх пособників і обмежуємо доступ російських банків до фінансування", – пише Каллас.
Вона також додає: "Газопроводи "Північний потік" будуть заборонені. Буде встановлено нижчу межу цін на нафту".
Також посилюється тиск на військову промисловість росії, китайські банки, які допомагають обходити санкції: "...блокуємо експорт технологій, що використовуються у безпілотних літальних апаратах".
"Ми будемо продовжувати підвищувати витрати, щоб зупинити агресію стало єдиним шляхом для москви", – наголошує вона.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що пакет передбачає:
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