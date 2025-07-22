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Трамп може розширити перелік країн, проти яких США введуть підвищені митні тарифи

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Адміністрація Трампа припускає, що до 1 серпня перелік країн, проти яких США введуть підвищені митні тарифи, може розширитися - про це буде оголошено у додаткових офіційних листах президента США.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Крайній термін 1 серпня – це дата, коли Сполучені Штати Америки почнуть збирати доходи з усіх країн світу, яким президент надіслав свої листи. Ви також можете побачити ще кілька листів до 1 серпня, так само як і кілька оголошень (про укладення торговельних угод – ред.)»,- сказала вона.

Левітт зауважила, що міністр фінансів, міністр торгівлі та інші представники уряду США, а також безпосередньо президент Трамп «продовжують постійно спілкуватися з нашими торговельними партнерами».

У цьому контексті вона вказала, що у вівторок у Білому домі відбудеться зустріч президентів США й Філіппін, які обговорюватимуть можливість укладення торговельної угоди.

Трамп, тарифи, мита, Левітт
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