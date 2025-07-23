Шмигаль: Працюємо над змінами, які дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Міністерство оборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції, та очікує від державних банків активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм у вівторок за результатами наради з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків.
"Подякував за започаткування консорціуму, який вже працює над кредитуванням оборонного виробництва під державні гарантії. Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює", – зазначив Шмигаль.
За його словами, на зустрічі також обговорили подальші кроки, зокрема, реалізацію "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.
Згідно із фотографією, на зустрічі від Мінфіну був заступник міністра Юрій Драганчук, а від банків: голова правління Ощадбанку Сергій Наумов та заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.
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