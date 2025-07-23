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Шмигаль: Працюємо над змінами, які дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

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Міністерство оборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції, та очікує від державних банків активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм у вівторок за результатами наради з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків.

"Подякував за започаткування консорціуму, який вже працює над кредитуванням оборонного виробництва під державні гарантії. Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює", – зазначив Шмигаль.

За його словами, на зустрічі також обговорили подальші кроки, зокрема, реалізацію "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.

Згідно із фотографією, на зустрічі від Мінфіну був заступник міністра Юрій Драганчук, а від банків: голова правління Ощадбанку Сергій Наумов та заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Шмигаль
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