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У Шотландії Стармер обговорить з Трампом подальшу підтримку України

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі в Шотландії завтра обговорить з президентом США Дональдом Трампом подальшу підтримку України у війні проти росії.

Про це пише The Telegraph.

“На переговорах у Шотландії сер Кір також обговорить, як припинити війну між Росією та Україною після того, як пан Трамп останніми тижнями виступив проти президента Росії Володимира Путіна”, ‒ зазначає видання.

Стармер також тиснутиме на американського президента щодо того, чи можна зробити більше для припинення війни у Смузі Гази.

Додамо, президент Сполучених Штатів Трамп перебуватиме з візитом у Шотландії до 29 липня.

Трамп, Стармер
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