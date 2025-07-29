Українцям розповіли, чи можна звільнити мобілізованого працівника

Після запровадження воєнного стану та загальної мобілізації працівники й роботодавці все частіше стикаються з призовом. Постає питання, що робити в такій ситуації, які документи подавати та які права зберігаються за мобілізованим.

Який штраф за звільнення мобілізованого працівника, читайте в матеріалі Фактів.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250728-shtraf-za-zvilnennya-mobilizovanogo-praczivnyka-rozmir-ta-poryadok-nakladennya/

Коли працівника мобілізують до лав ЗСУ, його не мають права звільняти через службу. Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України, за таким працівником зберігається його посада та місце роботи. Отже після завершення служби людина може повернутися на свою посаду.

Фактом мобілізації вважається вручення повістки на відправлення територіальним центром комплектування. Саме цей документ працівник має надати роботодавцю. Крім того, ТЦК мають офіційно повідомляти підприємства про призов співробітників. Після зарахування до частини у військовий квиток вносять відповідні позначки, які також підтверджують службу.

Після надання повістки роботодавець оформлює наказ про увільнення. У ньому зазначаються дані працівника, дата призову, підстава увільнення та підтвердження того, що за працівником зберігається місце роботи та посада.

Коли мобілізованого можуть звільнити на законних підставах

Однак є винятки, які пояснює Координаційний центр з надання правової допомоги: звільнення можливе, якщо мобілізований – це сам роботодавець, і він є фізичною особою-підприємцем, або у разі ліквідації підприємства.

Також трудовий договір з мобілізованим працівником можна розірвати, якщо цього хоче сам працівник або за згодою обох сторін, причому ініціатива повинна виходити від працівника.

Штраф за звільнення мобілізованого працівника: суми

Звільнити мобілізованого через службу категорично заборонено, адже стаття 172 Кримінального кодексу України за таке формулює відповідальність як грубе порушення трудового законодавства.

У 2025 році незаконне звільнення мобілізованого працівника без поважних причин карається штрафом у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, встановлених на момент виявлення порушення, за кожного працівника, якого це стосується, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України. Це 80 тис. грн.

Крім того, за порушення гарантій мобілізованого працівника роботодавець може отримати адміністративний штраф згідно зі статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже штраф за звільнення мобілізованого працівника у 2025 році становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1 700 гривень.