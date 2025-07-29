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У 2025 році МТФ наростили обсяги виробництва молока-сировини в 14 областях України

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Молочнотоварні ферми (МТФ) наростили обсяги надою у першому півріччі 2025 року до 1,56 млн тонн. Наразі ферми західної України компенсують скорочення надою у східних та південних областях, яке є наслідоком триваючих військових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

У червні 2025 року господарства усіх категорій виробили 657 тис. т молока-сировини, що на 28 тис. т менше (-4%) відносно травня 2025 року. Минулого місяця частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 39%, а господарств населення – 61%.

Підприємства виробили 257,7 тис. т молока-сировини в червні 2025 року, що на 12,4 тис. т менше (-4,6%) порівняно з травнем 2025-го, але на 5 тис. т більше (+2%) порівняно з червнем 2024-го.

В січні-червні 2025 року МТФ виробили 1,56 млн т молока-сировини, що на 63 тис. т більше (+4%) відносно минулорічного періоду.

В господарствах населення обсяги надою в червні 2025 року становили 400 тис. т молока, що на 16 тис. т менше (-14%) відносно травня 2025 року. За пів року присадибний сектор виробив 1,82 тис. т молока-сировини, що на 242 тис. т менше (-12%) відносно минулорічного періоду.

За перші шість місяців 2025 року МТФ наростили обсяги виробництва молока-сировини в 14 областях.

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"Лідерами за обсягами виробництва молока-сировини залишаються області Центральної та Північної України. Однак, найбільші обсяги зростання виробництва молока-сировини спостерігаються у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій області, що пов’язано з будівництвом нових МТФ на території Західної України. Вони компенсують скорочення надою у східних та південних областях України внаслідок триваючих військових дій", — повідомив Кухалейшвілі.

Найбільше обсяги виробництва молока наростили сільгосппідприємства у Львівській (+21%), Закарпатській (+20%), Хмельницькій (+17%), Миколаївській (+13%) та Тернопільській (+10%) областях.

молоко, МТФ, молочні ферми
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