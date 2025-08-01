Трамп вимагає укладання угоди про припинення війни в Україні до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що угода про припинення російської війни в Україні має бути укладена до 8 серпня, а Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру.

Про це заявив в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі.

"росія та Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - сказав Келлі у четвер на Радбезі ООН, скликаному за ініціативи рф.

Також він наголосив, що вчора росія запустила понад 300 безпілотників і вісім ракет, які влучили в житлові райони Києва, в результаті чого загинуло щонайменше семеро людей і понад 60 отримали поранення. Представник США висловив співчуття жертвам та їхнім родинам і зазначив, що США вимагають припинення таких атак.

"Україна, суверенний член Організації Об'єднаних Націй, має право на самооборону, як оголосив президент Трамп 14 липня, Сполучені Штати продаватимуть оборонну зброю союзникам по НАТО, які потім можуть надіслати її на підтримку оборони України", - наголосив Келлі.

Водночас він підкреслив, що підтримку оборони України не можна порівнювати з постачанням зброї та матеріальних засобів росії, що дозволяє Кремлю продовжувати повномасштабне вторгнення та окупацію української території. Зокрема, КНДР надала росії боєприпаси, ракети, військову техніку та приблизно 12 000 військовослужбовців. "Такі передачі та навчання російськими військовими військ КНДР порушують численні резолюції Ради та становлять загрозу миру та безпеці в Європі та на Корейському півострові. Іран постачає росії балістичні ракети та безпілотні літальні апарати, а також інші технології", - наголосили у США.

Келлі також зазначив, що "Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю росії безпосередньо, проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям росії, будучи найважливішим постачальником рф . За даними США, зокрема, Китай надав росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, безпілотних літальних апаратів, технологій крилатих ракет та нітроцелюлози, яку росія використовує для зброї.

"Якби Китай серйозно ставився до допомоги у припиненні війни, він би припинив постачання цих критично важливих компонентів до росії", - сказав Келлі.