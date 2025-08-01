Рада збільшила видатки на сектор оборони України

Верховна Рада підтримала законопроєкт №13573, про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони на суму 412,3 млрд грн.

Про це повiдомили народнi депутати Ярослав Железняк та Олексiй Гончаренко.

Законопроєкт #13573 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» пiдтримали 332 народних депутати.

В рамках законопроєту пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких:

115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони;

216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

решта - інші потреби війська.

За словами Олексiя Гончарека, закон вирішує питання грошового забезпечення військових та збільшує видатки на сили оборони. У ньому передбачено новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року: