Грем: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту з росією

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з росією, але водночас порадив кремлю "не жартувати" з американським лідером.

"Моїм друзям у росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не будуть жартувати. Ви перебільшуєте свої можливості", - написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, 14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти рф у разі, якщо кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.

Трамп заявив 28 липня про новий дедлайн щодо досягнення угоди між рф і Україною, який не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів. Це викликало різку реакцію в кремлі, зокрема, заступника голови радбезу рф дмитра медведєва, який у своєму коментарі вдався до погроз. "Трамп грає з росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. росія - не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни".

Трамп назвав цю заяву провокаційною та віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів.

Пізніше він заявив, що США готові до можливої ядерної війни з рф.