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МВС: У 2025 році прикордонники за допомогою дронів знищили понад 6 500 одиниць техніки та 270 складів боєприпасів росіян

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Прикордонники у першому півріччі цього року за допомогою безпілотників знищили понад 6 500 одиниць техніки та 270 складів боєприпасів, а також уразили понад 9 000 укриттів росіян. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

За словами Клименка, одним із ключових напрямів роботи прикордонників є впровадження та масштабування безпілотних авіаційних систем. «Сьогодні дрони - це очі, руки й щит наших воїнів. Вони дозволяють вести розвідку, завдавати ударів, доставляти вантажі й навіть вести цілодобове відеоспостереження за кордоном», - додав міністр.

Як зауважив очільник МВС, за перше півріччя 2025 року прикордонники здійснили понад 200 тисяч годин нальоту за допомогою дронів і виконали безліч бойових завдань.

Так, за допомогою БПЛА прикордонників знищені понад 6 500 одиниць ворожої техніки, 270 складів боєприпасів, уражені понад 9 000 укриттів і місць перебування загарбників, а також збиті сотні російських БПЛА.

За його словами, зараз ДПСУ розгортає використання дронів на оптоволоконному управлінні, які не бояться ворожих засобів РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок на полі бою.

«Але дрони важливі не лише на фронті. Вони - ефективний інструмент і для захисту кордону в тилу. Моніторинг безпеки державних рубежів, виявлення та затримання порушників, цілодобове відеоспостереження - все це відбувається із застосуванням безпілотних систем», - зазначив Клименко.

Клименко, прикордонники
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