У Німеччині закликають повністю скасувати виплату державної допомоги українським біженцям

Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер закликав повністю скасувати виплату державної допомоги українським біженцям. Про це інформує Bild у неділю, 3 серпня.
Мова про тих, хто щойно прибуває до Німеччини, так і тих, хто вже перебуває у країні.
"Потрібно гарантувати, що всі, хто прибув з України, більше не отримуватимуть соціальні виплати в Німеччині. У світі немає жодної країни, яка діяла б так щодо українських біженців", - наголосив Зедер.
На його думку, виплата допомоги заважає інтеграції на ринку праці: попри наявність освіти й навичок, багато українців не працевлаштовуються.
За офіційними даними, у 2024 році Німеччина витратила 22,2 млрд євро на виплати іноземцям за програмою Bürgergeld, з яких 6,3 млрд - саме на українських біженців.
Зедер має намір домогтися змін у рамках правлячої коаліції попри те, що його ініціатива виходить за межі раніше погодженого плану.
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