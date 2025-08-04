У Німеччині закликають повністю скасувати виплату державної допомоги українським біженцям

Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер закликав повністю скасувати виплату державної допомоги українським біженцям. Про це інформує Bild у неділю, 3 серпня.

Мова про тих, хто щойно прибуває до Німеччини, так і тих, хто вже перебуває у країні.

"Потрібно гарантувати, що всі, хто прибув з України, більше не отримуватимуть соціальні виплати в Німеччині. У світі немає жодної країни, яка діяла б так щодо українських біженців", - наголосив Зедер.

На його думку, виплата допомоги заважає інтеграції на ринку праці: попри наявність освіти й навичок, багато українців не працевлаштовуються.

За офіційними даними, у 2024 році Німеччина витратила 22,2 млрд євро на виплати іноземцям за програмою Bürgergeld, з яких 6,3 млрд - саме на українських біженців.

Зедер має намір домогтися змін у рамках правлячої коаліції попри те, що його ініціатива виходить за межі раніше погодженого плану.