Укрзалізниця: Плануємо вийти на ринок пасажирських перевезень ЄС як лоукостер

Укрзалізниця розраховує в майбутньому вийти на ринок пасажирських перевезень Європейського Союзу як лоукостер. Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв'ю на YouTube-каналі "Пряма червона".
"У нас є амбіція стати лоукостером, але крутим лоукостером в Європі, тобто свого часу вийти на той ринок", – сказав він.
"Ми можемо взяти б/у-шний рухомий склад, його модернізувати, додати нашої української гостинності і, впевнений, створити нормальну конкуренцію європейцям", – сказав Перцовський.
Реалізація цих планів стане можливою тільки після будівництва в Україні колії європейської ширини.
Укрзалізниця планує зосередитися на створенні пасажирських хабів у таких містах, як Львів, Ужгород, Чернівці, проклавши туди євроколію та поєднавши їх між собою для зручних пересадок.
"Тому що це маршрути, які цікаві, навіть коли відкриється авіація. З Києва до Відня будеш їхати дуже довго поїздом, але от зі Львова нічним поїздом чи Інтерсіті до Відня, Праги, Кракова, Варшави – це точно може вигравати", – сказав Перцовський.
"Плюс ми всі віримо, що станемо частиною Європейського Союзу, відповідно ми ще там годину-дві виграємо на кордоні, й це буде відразу прямий поїзд", – додав він.
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