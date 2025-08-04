Укрзалізниця: Плануємо вийти на ринок пасажирських перевезень ЄС як лоукостер

Укрзалізниця розраховує в майбутньому вийти на ринок пасажирських перевезень Європейського Союзу як лоукостер. Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв'ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

"У нас є амбіція стати лоукостером, але крутим лоукостером в Європі, тобто свого часу вийти на той ринок", – сказав він.

"Ми можемо взяти б/у-шний рухомий склад, його модернізувати, додати нашої української гостинності і, впевнений, створити нормальну конкуренцію європейцям", – сказав Перцовський.

Реалізація цих планів стане можливою тільки після будівництва в Україні колії європейської ширини.

Укрзалізниця планує зосередитися на створенні пасажирських хабів у таких містах, як Львів, Ужгород, Чернівці, проклавши туди євроколію та поєднавши їх між собою для зручних пересадок.

"Тому що це маршрути, які цікаві, навіть коли відкриється авіація. З Києва до Відня будеш їхати дуже довго поїздом, але от зі Львова нічним поїздом чи Інтерсіті до Відня, Праги, Кракова, Варшави – це точно може вигравати", – сказав Перцовський.

"Плюс ми всі віримо, що станемо частиною Європейського Союзу, відповідно ми ще там годину-дві виграємо на кордоні, й це буде відразу прямий поїзд", – додав він.