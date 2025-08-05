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Редакція виявила роботу російського сайту 1win в Україні — попри запевнення PlayCity, сайт продовжує працювати

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Редакція «Капіталу» виявила, що в доменній зоні .UA продовжує працювати сайт російського грального оператора 1win. Цей бренд походить із РФ і не має жодної ліцензії на роботу в Україні, однак активно просувається в українському інформаційному просторі та й ще працює в зоні ua.

Ми звернулись до нового регулятора ринку азартних ігор — державного агентства PlayCity, яке прийшло на зміну ліквідованій КРАІЛ (Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей). Керівництво КРАІЛ нині перебуває під слідством і арештами, а PlayCity позиціонується як «цифровий» реформований орган при Мінцифри.

У відповідь на наш запит у PlayCity повідомили, що протягом червня–липня 2025 року виявили 64 нелегальних сайти, які проводили гральну діяльність без ліцензії, зокрема з використанням бренду 1win. В переліку таких сайтів — і сайт 1win в зоні ua. Регулятор направив рішення №33-Р від 16 липня 2025 року до Нацкомісії з електронних комунікацій та Бюро економічної безпеки, аби обмежити доступ до ресурсу.

Але ми бачимо, що сьогодні сайт продовжує працювати, не заблокований, і доступ до нього вільно відкривається з території України. Так само продовжується його реклама — зокрема в Telegram-каналах, TikTok та у вигляді нативної реклами на сайтах українських медіа.

Це ставить під сумнів дієвість заходів нового регулятора — PlayCity, який мав би стати прозорішою альтернативою КРАІЛ. На практиці ж російський гральний бізнес продовжує спокійно працювати в українському сегменті мережі.

Це не лише питання економіки чи регуляторної бездіяльності — але й питання національної безпеки. Такі сайти можуть збирати персональні дані, фінансову інформацію та поведінкові шаблони українських користувачів і передавати їх ворогу. Минулого тижня СБУ повідомила про викриття «крота», який погодився на співпрацю з ФСБ після того, як зазнав фінансового краху через азартні ігри.

Мінцифри, КРАІЛ, 1win, PlayCity
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