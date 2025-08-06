Зеленський: Програма "Контрактів 18-24" має бути розширена

В Україні планують розширити програму "Контрактів 18-24", включно зі збільшенням віку та умов укладення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський повідомив, що сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах у Харківській області. Президент провів наради з військовим командуванням та урядовцям, а також Ставку верховного головнокомандувача.
Серед розглянутих питань:
"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки - до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - додав Зеленський.
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