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Зеленський: Програма "Контрактів 18-24" має бути розширена

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В Україні планують розширити програму "Контрактів 18-24", включно зі збільшенням віку та умов укладення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах у Харківській області. Президент провів наради з військовим командуванням та урядовцям, а також Ставку верховного головнокомандувача.

Серед розглянутих питань:

  • Підготовка бійців. Стала ефективнішою, але потрібно більше бойового досвіду, мотиваційної та психологічної роботи.
  • Дрони. Президент доручив збільшити пряме фінансування бригад на їх закупівлю.
  • Пікапи. Має бути спрощення процедур і пряме фінансування, щоб військові могли швидко купувати потрібні авто.
  • Програма "Контрактів 18-24" має бути розширена. Обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу президента мають представити суспільству деталі.
  • Нагороди. Боротьба з бюрократією, цифровізація процесу вручення відзнак.

"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки - до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - додав Зеленський.

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