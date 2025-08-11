Войти

Укрзалізниця: Плануємо розширити до 30% денне швидкісне сполучення

96

АТ "Укрзалізниця" має намір суттєво розширити денне швидкісне сполучення. Як повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, за три роки частка таких перевезень має зрости з нинішніх 12–15% до 30%, а за п’ять років — до 40%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У компанії пояснюють, що цей крок допоможе зменшити дефіцит квитків, який особливо відчутний у літній період. Для прикладу, лише за тиждень з 28 липня по 3 серпня на напрямку Київ–Львів при наявних 18,5 тис. місць щодня, кількість пошуків квитків склала 142,1 тис.

Серед планів — підвищення ефективності використання рухомого складу та закупівля по 100 нових вагонів щороку у 2026–2028 роках. Також "Укрзалізниця" планує розвивати регіональне сполучення, зокрема запустити електропоїзди на маршрутах Київ–Вінниця, Київ–Черкаси, Київ–Рівне–Луцьк та дизель-поїзди Львів–Ясіня, Львів–Чернівці, Хмельницький–Вінниця.

Водночас у компанії наголошують, що для реалізації цих проєктів потрібна державна підтримка, фінансування закупівлі 20 нових електропоїздів Hyundai та ремонт рухомого складу.

Дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік з обігу вийшли 1087 пасажирських вагонів, серед яких 28 знищені, 265 залишилися на окупованих територіях, а 794 досягли граничного терміну служби.

Станом на сьогодні парк пасажирських вагонів скоротився до 1488 одиниць, і ще понад сотня може вийти з експлуатації до кінця 2025–2026 років.

Попри виклики, у першому півріччі 2025 року пасажиропотік у далекому сполученні зріс на 1,2% — до 13,52 млн осіб.

Укрзалізниця
