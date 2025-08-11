Укрзалізниця: Плануємо розширити до 30% денне швидкісне сполучення

АТ "Укрзалізниця" має намір суттєво розширити денне швидкісне сполучення. Як повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, за три роки частка таких перевезень має зрости з нинішніх 12–15% до 30%, а за п’ять років — до 40%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У компанії пояснюють, що цей крок допоможе зменшити дефіцит квитків, який особливо відчутний у літній період. Для прикладу, лише за тиждень з 28 липня по 3 серпня на напрямку Київ–Львів при наявних 18,5 тис. місць щодня, кількість пошуків квитків склала 142,1 тис.
Серед планів — підвищення ефективності використання рухомого складу та закупівля по 100 нових вагонів щороку у 2026–2028 роках. Також "Укрзалізниця" планує розвивати регіональне сполучення, зокрема запустити електропоїзди на маршрутах Київ–Вінниця, Київ–Черкаси, Київ–Рівне–Луцьк та дизель-поїзди Львів–Ясіня, Львів–Чернівці, Хмельницький–Вінниця.
Водночас у компанії наголошують, що для реалізації цих проєктів потрібна державна підтримка, фінансування закупівлі 20 нових електропоїздів Hyundai та ремонт рухомого складу.
Дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік з обігу вийшли 1087 пасажирських вагонів, серед яких 28 знищені, 265 залишилися на окупованих територіях, а 794 досягли граничного терміну служби.
Станом на сьогодні парк пасажирських вагонів скоротився до 1488 одиниць, і ще понад сотня може вийти з експлуатації до кінця 2025–2026 років.
Попри виклики, у першому півріччі 2025 року пасажиропотік у далекому сполученні зріс на 1,2% — до 13,52 млн осіб.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023