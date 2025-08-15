Мінкульт: УКФ планує розширити підтримку культурно-мистецьких проєктів у регіонах

Український культурний фонд (УКФ) планує розширити підтримку культурно-мистецьких проєктів у регіонах за моделлю співфінансування у партнерстві з обласними адміністраціями та міськими радами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Зазначається, що модель уже успішно випробували на практиці.

Так, разом із Запорізькою обласною військовою адміністрацією та Запорізькою міською радою УКФ реалізував конкурс «Запоріжжя: культурний форпост». Вперше культурно-мистецькі проєкти отримали підтримку від держави у форматі співфінансування: половина коштів надійшла з бюджету Фонду, половина – з обласного бюджету.

«Якщо місцева влада готова вкладатися у культуру, УКФ це готовий підтримати та зробити свій внесок. І саме з такою пропозицією виходжу зараз та запрошую до співпраці», – зазначила виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова.

Наразі команда фонду розробляє концепцію дев’ятого грантового сезону. Формат спільних інвестицій розглядається як ефективний інструмент для збільшення кількості підтриманих проєктів та охоплення більшої кількості регіонів.

Зокрема, ініціатива передбачає, що органи місцевої влади зможуть ініціювати партнерські конкурси з фондом, де фінансування надходитиме з двох джерел – державного бюджету через УКФ та бюджету регіону.

Найближчим часом фонд надішле запрошення керівникам профільних департаментів обласних адміністрацій на онлайн-зустріч, під час якої презентує можливості співпраці на 2026 рік.

Довідка. Український культурний фонд – державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій. Інституція заснована у 2017 році на підставі Закону України «Про Український культурний фонд». Підтримка проєктів здійснюється на конкурсних засадах в межах семи секторів: аудіальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, перформативне та сценічне мистецтво, культурні та креативні індустрії. Упродовж восьми років своєї діяльності Фонд профінансував 2951 проєкт. Сума інвестованих коштів у них становить понад 2 млрд грн, а кількість охопленої аудиторії – 56 млн осіб.