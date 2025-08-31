Войти

Політика

У Європі обговорили подальшу підтримку України та готовність розпочати переговори про її вступ до ЄС

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос разом з міністрами закордонних справ обговорили подальшу підтримку України та готовність розпочати переговори про вступ.

"Жорстокі напади на українських цивільних осіб нагадують нам, що Росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України", - написала вона в соцмережі Х.

Зокрема, темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

Також Кос наголосила га готовності розпочати переговори про вступ (України в ЄС – ІФ-У).

