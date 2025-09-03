Трамп: Я уважно відстежую розвиток подій у війні рф проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже уважно відстежує розвиток подій у війні рф проти України та дізнався «цікаві речі», однак, він не впевнений у тому, що зустріч між Зеленським і путіним відбудеться.

Про це він сказав у вівторок журналістам в Овальному кабінеті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Побачимо, що станеться. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим»,- відповів Трамп на прохання прокоментувати можливість зустрічі із Володимиром Зеленським і путіним.

Він також зазначив, що за минулий тиждень Україна і росія втратили 7313 військових, назвавши цього разу уточнену цифру й додавши, що хоче, аби це закінчилося.

Трамп не став відповідати на запитання про те, чи спілкувався він з путіним впродовж останнього тижня. Він лише зазначив у цьому контексті: «Я дізнався дуже цікаві речі. Думаю, що в найближчі кілька днів і ви дізнаєтесь».