Трамп: Я уважно відстежую розвиток подій у війні рф проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже уважно відстежує розвиток подій у війні рф проти України та дізнався «цікаві речі», однак, він не впевнений у тому, що зустріч між Зеленським і путіним відбудеться.
Про це він сказав у вівторок журналістам в Овальному кабінеті, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Побачимо, що станеться. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим»,- відповів Трамп на прохання прокоментувати можливість зустрічі із Володимиром Зеленським і путіним.
Він також зазначив, що за минулий тиждень Україна і росія втратили 7313 військових, назвавши цього разу уточнену цифру й додавши, що хоче, аби це закінчилося.
Трамп не став відповідати на запитання про те, чи спілкувався він з путіним впродовж останнього тижня. Він лише зазначив у цьому контексті: «Я дізнався дуже цікаві речі. Думаю, що в найближчі кілька днів і ви дізнаєтесь».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023