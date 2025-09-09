Мінрозвитку: З 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно

З 10 вересня почнуть діяти зміни щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях"). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
"З 8:00 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно. Тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).
До виїзду допускаються лише ті водії, які:
На що звернути увагу перевізникам:
Це рішення – частина оновлення цифрових сервісів, яке спрощує логістику та зменшує бюрократичне навантаження для бізнесу.
