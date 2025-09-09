Мінрозвитку: З 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно

З 10 вересня почнуть діяти зміни щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях"). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"З 8:00 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно. Тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

До виїзду допускаються лише ті водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;

мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

На що звернути увагу перевізникам:

Перевірте актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС;

У разі звільнення водія – обовʼязково перевірте, чи не має він активної черги в єЧерзі;

Якщо є – спочатку замініть водія в єЧерзі, потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі.

Це рішення – частина оновлення цифрових сервісів, яке спрощує логістику та зменшує бюрократичне навантаження для бізнесу.