Мінцифри: Уряд спростив правила роботи з відкритими даними

Уряд ухвалив постанову, яка має на меті оновити та спростити правила роботи з відкритими даними. Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, цей крок є основою для розвитку цифрової держави, що сприяє прозорості та підзвітності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.
Завдяки оновленій постанові найважливіші дані, що становлять суспільну цінність, будуть зібрані в єдиний перелік. Це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію для аналізу, створення сервісів і контролю за діяльністю влади.
Крім того, оновлені правила забезпечать державні органи чіткими рекомендаціями щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних, що має зробити дані доступнішими та зменшити можливості для зловживань з боку чиновників.
Відкриті дані – це інформація, яку органи влади збирають і роблять доступною для громадян у цифровому форматі, без конфіденційних відомостей. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, медицину чи реєстри підприємств.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023