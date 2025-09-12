Мінцифри: Уряд спростив правила роботи з відкритими даними

Уряд ухвалив постанову, яка має на меті оновити та спростити правила роботи з відкритими даними. Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, цей крок є основою для розвитку цифрової держави, що сприяє прозорості та підзвітності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Завдяки оновленій постанові найважливіші дані, що становлять суспільну цінність, будуть зібрані в єдиний перелік. Це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію для аналізу, створення сервісів і контролю за діяльністю влади.

Крім того, оновлені правила забезпечать державні органи чіткими рекомендаціями щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних, що має зробити дані доступнішими та зменшити можливості для зловживань з боку чиновників.

Відкриті дані – це інформація, яку органи влади збирають і роблять доступною для громадян у цифровому форматі, без конфіденційних відомостей. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, медицину чи реєстри підприємств.