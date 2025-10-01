Качка: Україна готує національну програму із запровадження права ЄС

Поки країни-члени Європейського Союзу оформлюють умови відкриття та закриття переговорів про вступ після завершення скринінгу українського законодавства, Україна готує національну програму із запровадження права ЄС, яка міститиме графік його впровадження.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що Україна завершила найшвидший скринінг національного законодавства в історії Євросоюзу: від 8 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року проведено 34 двосторонні зустрічі сумарною тривалістю 66 днів; 704 презентації з усіх питань, що регулюються правом ЄС і не лише. У цих зустрічах взяло участь більше тисячі представників органів влади України.

«Можу впевнено сказати, що ми представили ЄС усі нюанси українського права, усі деталі роботи інституцій та дали можливість максимально чітко визначити прогалини. В усіх розділах Україна приймає зобов’язання впровадити acquis ЄС, і ми зацікавлені у прискореній інтеграції до ЄС. Звісно ж, мова йшла і про потенційні винятки і перехідні положення, які стануть предметом переговорів», – розповів Качка.

Урядовець додав, що Україна за більшістю кластерів отримала скринінгові звіти та визначила переговорну позицію, і далі держави-члени мають визначити «бенчмарки» (умови відкриття та закриття переговорів) та оформити їх одностайним рішенням.

Також, за словами віцепремʼєра, йде робота над тим, щоб процес визначення «бенчмарків» за іншими кластерами не зупинився.

«Тим часом ми готуємо наступний важливий документ – NPAA National Program of Adoption of Acquis - який міститиме чіткий графік всієї роботи з впровадження актів ЄС та їх практичного впровадження. Цей документ буде зроблено із залученням експертів, бізнесу, народних депутатів - усіх хто прийматиме рішення і буде залучений до їх впровадження», – зазначив він.