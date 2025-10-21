ДПС: У 2025 році найбільший внесок у бюджет України зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі

Протягом перших дев’яти місяців року найбільший внесок у зведений бюджет України зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Разом ці галузі забезпечили близько третини всіх надходжень: 17,8% припадає на переробну промисловість, а 16,8% — на оптову та роздрібну торгівлю.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє в. о. глови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.
Протягом перших дев’яти місяців підприємства переробної промисловості та торгівлі забезпечили близько третини всіх надходжень до бюджету.
Зокрема:
Серед інших лідерів за надходженнями до бюджету:
Порівняно з минулим роком спостерігається зростання сплати податків у таких галузях:
"Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни", - підсумувала Карнаух.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023