ДПС: У 2025 році найбільший внесок у бюджет України зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі

Протягом перших дев’яти місяців року найбільший внесок у зведений бюджет України зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Разом ці галузі забезпечили близько третини всіх надходжень: 17,8% припадає на переробну промисловість, а 16,8% — на оптову та роздрібну торгівлю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє в. о. глови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Протягом перших дев’яти місяців підприємства переробної промисловості та торгівлі забезпечили близько третини всіх надходжень до бюджету.

Зокрема:

Переробна промисловість — 17,8 % від загальної суми надходжень.

Оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,8 %.

Серед інших лідерів за надходженнями до бюджету:

Державне управління та оборона — 12%.

Обов’язкове соціальне страхування — 12%.

Фінансова та страхова діяльність — 9,3%.

Порівняно з минулим роком спостерігається зростання сплати податків у таких галузях:

Переробна промисловість — +29,4% (+62 млрд грн).

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +27,8% (+56,1 млрд грн).

Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування — +28,9% (+41,4 млрд грн).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +32,5% (+22,6 млрд грн).

"Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни", - підсумувала Карнаух.