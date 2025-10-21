Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

ДПС: У 2025 році найбільший внесок у бюджет України зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі

108

Протягом перших дев’яти місяців року найбільший внесок у зведений бюджет України зробили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Разом ці галузі забезпечили близько третини всіх надходжень: 17,8% припадає на переробну промисловість, а 16,8% — на оптову та роздрібну торгівлю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє в. о. глови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Протягом перших дев’яти місяців підприємства переробної промисловості та торгівлі забезпечили близько третини всіх надходжень до бюджету.

Зокрема:

  • Переробна промисловість — 17,8 % від загальної суми надходжень.
  • Оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,8 %.

Серед інших лідерів за надходженнями до бюджету:

  • Державне управління та оборона — 12%.
  • Обов’язкове соціальне страхування — 12%.
  • Фінансова та страхова діяльність — 9,3%.

Порівняно з минулим роком спостерігається зростання сплати податків у таких галузях:

  • Переробна промисловість — +29,4% (+62 млрд грн).
  • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +27,8% (+56,1 млрд грн).
  • Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування — +28,9% (+41,4 млрд грн).
  • Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +32,5% (+22,6 млрд грн).

"Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни", - підсумувала Карнаух.

податки, ДПС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 21 октября 2025
Понедельник, 20 октября 2025
Воскресенье, 19 октября 2025
Суббота, 18 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023