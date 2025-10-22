Каллас: За межами Чорного моря війна в Україні вплинула на сухопутну торгівлю між Азією та ЄС

Європейський Союз прагне посилити безпеку, стабільність та стійкість у чорноморському регіоні, розглядаючи його як ключовий міст між Європою та Азією.

Ці зусилля обговорювалися в Люксембурзі, де міністри закордонних справ та інші представники держав-членів ЄС зустрілися з колегами з держав Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки, відзначила стратегічне значення Чорноморського регіону для усієї Європи.

«Війна росії в Україні має небезпечні наслідки для всього регіону. Нарощування військового потенціалу москви, її тіньовий флот, дрейфуючі міни та глушіння навігаційних сигналів є колективними викликами безпеці, які вимагають колективної відповіді. За межами Чорного моря війна вплинула на сухопутну торгівлю між Азією та ЄС. Разом з нашими центральноазійськими партнерами ми диверсифікуємо зв'язок між нашими регіонами та надаємо собі більше можливостей у торгівлі, енергетиці та цифровій сфері», – сказала Каллас.

На зустрічі були присутні представники України, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Головною темою був зв'язок ЄС з Центральною Азією через Туреччину та Південний Кавказ, дослідження економічних можливостей та «сприяння довгостроковому спільному процвітанню, співпраці та миру».

Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, зазначила, що до початку військової агресії рф проти України більша частина сухопутної торгівлі між Азією та ЄС проходила через росію, тоді як сьогодні цей шлях закритий.

«Нам потрібні альтернативи. Ось чому всі ці країни, що простягаються від Європи до кордонів Китаю, присутні у Люксембурзі. Це відбувається вперше. Ми всі знаємо, що залежність від єдиного постачальника енергії чи критично важливих товарів робить нас вразливими. Будуючи нову інфраструктуру разом, ми можемо дати собі більше свободи дій та більше можливостей для торгівлі, щодо того, де купувати енергоресурси та як передавати цифрові дані. Більше можливостей означає більше незалежності для всіх», – сказала Кос.

Сторони зосередилися на чотирьох пріоритетних сферах.

У сфері транспорту на зустрічі обговорили зміцнення міжрегіонального Транскаспійського транспортного коридору (TCTC) та розширення транспортних сполучень.

У сфері цифрових технологій темою був розвиток високошвидкісного доступу до інтернету для стимулювання інновацій, цифрової торгівлі та безпеки критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили покращення енергетичних зв'язків та прискорення впровадження відновлюваної енергії для підвищення енергетичної безпеки та диверсифікації.

Що стосується торгівлі, основна увага була зосереджена на гармонізації та цифровізації митних процедур для спрощення транскордонної торгівлі та поглиблення інтеграції ринку.

Повідомляється, що структура співпраці буде представлена та додатково розроблена на Форумі інвесторів та зв'язку TCTC у Ташкенті (Узбекистан) 27 листопада.