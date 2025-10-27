Bild: Попри санкції Євросоюз залишається серед головних торговельних партнерів росії

Попри санкції, запроваджені за війну проти України, Євросоюз залишається серед головних торговельних партнерів росії - обсяг торгівлі у 2024 році сягнув €67,5 млрд.

Про це повідомляє Bild із посиланням на Німецький економічний інститут.

Загальний обсяг товарообігу між сторонами становив 67,5 млрд євро. Втім, більшість країн ЄС скоротили закупівлі в росії. Зокрема Німеччина зменшила імпорт на 92% порівняно з довоєнним 2021 роком, проте, загальний обсяг торгівлі між країнами все ще сягає 9,5 млрд доларів.

Різке падіння обсягів торгівлі з рф також зафіксовано в Італії (-83%), Бельгії (-67%), Іспанії (-63%), Чехії (-51%) і Словаччині (-31%). Водночас Угорщина, навпаки, збільшила цей показник на 31%, до 6,2 млрд доларів. Товарообіг із Францією та Нідерландами становив по 6 млрд доларів для кожної.

За підрахунками IW, у 2024 році загальний обсяг російського експорту зріс на 18% у річному вимірі - до 330 млрд доларів. Головним торговельним партнером росії залишається Китай, на який припадає 244,8 млрд доларів товарообігу, переважно завдяки постачанню нафти, газу та вугілля. Загалом москва продала Пекіну енергоносіїв на 130 млрд доларів. На другому місці серед імпортерів російських товарів опинилася Індія.

Окрім того, торговельні відносини з росією розширили Вірменія (+423%), Ізраїль (+240%), Узбекистан (+135%), Бразилія (+98%), Азербайджан (+76%), Єгипет (+70%) і Туреччина (+53%).