Axios: Під час розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером сторони обговорили питання територій і гарантій безпеки для України

Під час довгої розмови президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером сторони говорили про питання територій і гарантій безпеки для України.
Про це повідомив американський портал Axios.
Один зі співрозмовників порталу розповів, що обговорення територіальних питань було складним. росія вимагає, щоб Україна пішла з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для подолання цієї проблеми.
Тоді як щодо питання гарантій безпеки сторони досягли значного прогресу і близькі до угоди.
«Основні складні питання стосуються територіальних проблем і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими і стійкими», – заявила Axios посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.
Подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються в кінці тижня.
