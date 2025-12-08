Bild: російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні

російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні, вперше націлившись на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Йдеться про російські удари по залізничній інфраструктурі, зокрема нещодавню атаку по вокзалу у Фастові на Київщині. До того росіяни системно завдавали ударів по залізницях тільки на сході України.

Також окупанти завдали серйозних пошкоджень сортувальному центру "Нової пошти" в Дніпрі - найбільшої приватної поштової компанії України. Як повідомляє Bild з посиланням на місцевих жителів, знищено десятки тисяч посилок, у тому числі відправлення для українських військових - наприклад, каски та прилади нічного бачення.

Крім того, росія з кінця листопада 2025 року атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медичних закладів залишилися без поставок.