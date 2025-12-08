Bild: російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні

російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні, вперше націлившись на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Йдеться про російські удари по залізничній інфраструктурі, зокрема нещодавню атаку по вокзалу у Фастові на Київщині. До того росіяни системно завдавали ударів по залізницях тільки на сході України.
Також окупанти завдали серйозних пошкоджень сортувальному центру "Нової пошти" в Дніпрі - найбільшої приватної поштової компанії України. Як повідомляє Bild з посиланням на місцевих жителів, знищено десятки тисяч посилок, у тому числі відправлення для українських військових - наприклад, каски та прилади нічного бачення.
Крім того, росія з кінця листопада 2025 року атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медичних закладів залишилися без поставок.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023