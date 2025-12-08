російська влада готується до підвищення тарифів на електроенергію по всій країні, щоб компенсувати фінансові втрати енергосистеми Північного Кавказу.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Як зазначають у відомстві, масові неплатежі та крадіжки електроенергії у кавказьких республіках роками створювали масштабну "дыру" в бюджеті. Тепер москва планує перекласти цей тягар на звичайних росіян, фактично змушуючи їх сплачувати чужі борги.
За даними СЗРУ, заборгованість гарантійних постачальників електроенергії на Північному Кавказі сягнула 63,8 млрд рублів — близько 90% усіх боргів у росії. У деяких регіонах втрати сягнули критичного рівня: у Дагестані — 47,95%, в Інгушетії — 54,18%.
"кремль змирився з неможливістю навести лад у регіоні. Тепер збитки покриватимуть за рахунок підвищення тарифів на електроенергію для всієї країни", — зазначили у Службі зовнішньої розвідки.
Минулого року енергосистема Північного Кавказу зазнала 21 млрд рублів збитків, і без системних реформ ця цифра лише зростатиме.
У відомстві підкреслили, що підвищення тарифів стане прихованим трансфером коштів від регіонів, які справно сплачують за електроенергію, до республік, де крадіжки стали нормою. Це, на думку аналітиків, може призвести до кризи довіри до федерального центру та дестабілізації енергетичного сектору росії.
