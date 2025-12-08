Український бізнес попереджає про серйозні опосередковані загрози через запровадження CBAM

Окрім прямих ризиків, пов’язаних із запровадженням європейського механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), український бізнес попереджає про серйозні опосередковані загрози.
Як пише РБК-Україна, президент Спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій наголошує, що ситуація може стати критичною вже найближчим часом.
Йдеться про можливий наплив імпортної продукції з третіх країн, які втратять доступ до ринку ЄС та шукатимуть нові напрямки збуту. Одним із таких напрямків може стати український ринок.
"До повномасштабної війни Україна виробляла 10–11 млн тонн цементу, а сусідня Туреччина - близько 100 млн тонн. Зараз турки намагаються продати свій товар куди завгодно, бо переживають економічну кризу. І вони точно не зволікатимуть із можливістю зайти на український ринок, особливо під західні донорські кошти", - говорить Салій.
