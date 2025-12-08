У ДПС назвали найбільш запитувану адміністративну послугу з початку року

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби у січні – листопаді 2025 року розглянуло звернення платників податків та надало 17,8 тис. адміністративних послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

«Найбільш запитуваною послугою з початку року є реєстрація реєстраторів розрахункових операцій – майже 5,9 тисячі. Крім того, за 11 місяців зареєстровано понад 5,1 тис. книг обліку розрахункових операцій, а також розрахункових книжок у кількості 1,4 тисячі», - йдеться в повідомленні.

Також, фахівцями Центрального міжрегіонального управління ДПС у січні - листопаді 2025 року видано: 4366 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС; 513 довідок про підтвердження статусу податкового резидента України; 298 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи); 2 витяги з реєстру неприбуткових установ та організацій; 257 витягів з реєстру платників ПДВ.