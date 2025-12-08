У ДПС назвали найбільш запитувану адміністративну послугу з початку року

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби у січні – листопаді 2025 року розглянуло звернення платників податків та надало 17,8 тис. адміністративних послуг.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).
«Найбільш запитуваною послугою з початку року є реєстрація реєстраторів розрахункових операцій – майже 5,9 тисячі. Крім того, за 11 місяців зареєстровано понад 5,1 тис. книг обліку розрахункових операцій, а також розрахункових книжок у кількості 1,4 тисячі», - йдеться в повідомленні.
Також, фахівцями Центрального міжрегіонального управління ДПС у січні - листопаді 2025 року видано: 4366 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС; 513 довідок про підтвердження статусу податкового резидента України; 298 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи); 2 витяги з реєстру неприбуткових установ та організацій; 257 витягів з реєстру платників ПДВ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023