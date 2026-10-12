Майк Пенс: «Дизельна угода» між США та Росією є «зрадою спадщини» сенатора Ліндсі Грема

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приєднався до критиків Дональда Трампа, виступивши з різкою заявою у соціальній мережі X, пишуть Факти.
Пенс засудив рішення адміністрації Трампа скасувати санкції щодо російського енергетичного сектору. Він зазначив, що такі дії є прямою підтримкою військової машини Кремля.
Пенс назвав «дизельну угоду» між США та Росією «зрадою спадщини» покійного сенатора Ліндсі Грема, який послідовно виступав за максимальний тиск на Кремль.
Політик наголосив, що скасування обмежень відбувається у вкрай невідповідний момент, коли Росія продовжує завдавати жорстких ударів по цивільній інфраструктурі України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023