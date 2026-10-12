Майк Пенс: «Дизельна угода» між США та Росією є «зрадою спадщини» сенатора Ліндсі Грема

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приєднався до критиків Дональда Трампа, виступивши з різкою заявою у соціальній мережі X, пишуть Факти.

Пенс засудив рішення адміністрації Трампа скасувати санкції щодо російського енергетичного сектору. Він зазначив, що такі дії є прямою підтримкою військової машини Кремля.

Пенс назвав «дизельну угоду» між США та Росією «зрадою спадщини» покійного сенатора Ліндсі Грема, який послідовно виступав за максимальний тиск на Кремль.

Політик наголосив, що скасування обмежень відбувається у вкрай невідповідний момент, коли Росія продовжує завдавати жорстких ударів по цивільній інфраструктурі України.