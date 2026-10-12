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Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які РФ випустила по Україні протягом тижня

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Президент Володимир Зеленський розповів, скільки ракет, дронів і КАБів РФ випустила по Україні протягом тижня.

Про це президент повідомив у соціальних мережах у неділю 11 жовтня.

«Вдячний усім нашим екстреним службам, які завжди поруч із нашими людьми та ліквідовують наслідки після російських жорстоких ударів. Лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них — діти. Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були російські удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Слов’янську — там повністю зруйнований під’їзд, під завалами можуть бути люди. І це триває постійно», — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що загалом лише за цей тиждень росіяни випустили проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% — реактивні.

Зеленський
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