Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які РФ випустила по Україні протягом тижня

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки ракет, дронів і КАБів РФ випустила по Україні протягом тижня.
Про це президент повідомив у соціальних мережах у неділю 11 жовтня.
«Вдячний усім нашим екстреним службам, які завжди поруч із нашими людьми та ліквідовують наслідки після російських жорстоких ударів. Лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них — діти. Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були російські удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Слов’янську — там повністю зруйнований під’їзд, під завалами можуть бути люди. І це триває постійно», — зазначив Зеленський.
Він також повідомив, що загалом лише за цей тиждень росіяни випустили проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% — реактивні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023