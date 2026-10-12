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Financial Times: Кремль розширює диверсії та інші "гібридні" операції в Європі

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Російські спецслужби нині активізували підготовку замахів на керівників європейських оборонних компаній, зокрема виробників безпілотників і комплектовання до них. Про це Financial Times повідомили представники п’яти європейських розвідувальних відомств.

За їхніми даними, Кремль розширює диверсії та інші "гібридні" операції в Європі, прагнучи послабити підтримку України у найближчі місяці. На тлі цих загроз оборонні підприємства посилюють охорону своїх керівників.

За словами джерел, до організації операцій переважно причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ). Воно розширює співпрацю з організованими злочинними угрупованнями та використовує агентурні мережі, що діють у різних країнах.

"Рівень загрози в Європі зріс. Це стосується як майна, так і людей", - заявив високопосадовець європейської розвідки.

За інформацією FT, європейським спецслужбам вдалося виявити й запобігти кільком операціям. Крім того, у низці випадків виявляли ознаки стеження за потенційними цілями поблизу їхніх будинків і на робочих місцях.

Financial Times
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