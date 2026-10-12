Financial Times: Кремль розширює диверсії та інші "гібридні" операції в Європі

Російські спецслужби нині активізували підготовку замахів на керівників європейських оборонних компаній, зокрема виробників безпілотників і комплектовання до них. Про це Financial Times повідомили представники п’яти європейських розвідувальних відомств.
За їхніми даними, Кремль розширює диверсії та інші "гібридні" операції в Європі, прагнучи послабити підтримку України у найближчі місяці. На тлі цих загроз оборонні підприємства посилюють охорону своїх керівників.
За словами джерел, до організації операцій переважно причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ). Воно розширює співпрацю з організованими злочинними угрупованнями та використовує агентурні мережі, що діють у різних країнах.
"Рівень загрози в Європі зріс. Це стосується як майна, так і людей", - заявив високопосадовець європейської розвідки.
За інформацією FT, європейським спецслужбам вдалося виявити й запобігти кільком операціям. Крім того, у низці випадків виявляли ознаки стеження за потенційними цілями поблизу їхніх будинків і на робочих місцях.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023