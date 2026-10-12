Зеленський відкинув звинувачення щодо впливу України на світові ціни на пальне

Україна готова провести вибори нового президента за умови, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на 60-денне перемир’я.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає ABC News.

"Якщо президент Трамп справді хоче проведення виборів, передайте Путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу — саме українського народу", — сказав Зеленський.

Відповідна заява президента України пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера.

Глава держави також відкинув звинувачення щодо впливу України на світові ціни на пальне, зазначивши, що їх зростання спричинене війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки.

Президент України підтвердив готовність до взаємного енергетичного перемир'я: якщо РФ припинить атаки на українську енергосистему, Україна зупинить удари по російських НПЗ та дизельних об'єктах. Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку США та збереження єдності з Європою, проте продовжуватиме захищати свою незалежність за будь-яких умов.